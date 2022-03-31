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«Наразі не час з'ясовувати стосунки»: Анастасія Приходько вперше за три роки почала спілкуватися з матір'ю

18:18 31 березня 2022
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, відома своєю активною громадянською позицією, розповіла, що вперше за три роки почала спілкуватися зі своєю матір'ю. Артистка під час війни разом із трьома дітьми та чоловіком залишається в Україні.
Тут перебувають і її батьки. За словами Анастасії, з мамою вона не спілкувалася вже три роки. У них завжди були складні стосунки, а останнім часом вони зовсім втратили зв'язок. Співачка раніше говорила в інтерв'ю про зраду і про те, що бабуся жодного разу не бачила молодшого онука Луку, та й старшого — Гордія відвідувала лише кілька разів.

Спільне лихо зблизило рідних людей. Анастасія зізналася, що мама першою пішла на контакт.

«Мені за тиждень написала мама, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не час з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, мабуть, треба спілкуватися. Я вирішила так», — розповіла Приходько в інтерв'ю YouTube каналу DOROTYE.

Співачка каже, що зараз вона з дітьми у відносній безпеці, але покидати Україну не збирається.

«Чоловік сказав, що якщо вже буде якийсь повний… Не говоритимемо це, щоб не посилати в повітря. Він сказав, що відправить мене, а сам залишиться. На що я йому відповіла: ти знаєш, коли ми стояли з тобою у храмі, я тобі сказала „і в горі, і в радості, і в багатстві, і в злиднях“. Я буду з тобою поруч. Я не можу поїхати, хоча є така можливість. У нас купа друзів за кордоном, які чекають нас. Мій чоловік теж може поїхати, але ми прийняли з ним рішення залишитися тут. Чоловік каже, що він нікуди не поїде, я теж нікуди не поїду. Я не знаю, що має статися, щоб я залишила чоловіка. Ми — сім'я, яка дала обітницю перед Богом. Я думаю, що Господь нас оберігає» — розповіла Приходько.

Нагадаємо, багато зіркових мам вирішили вивезти дітей за кордон. Слава Камінська, яка помирилася з колишньою колегою за групою «НеАнгели» Вікторією, із сином та донькою зупинилися в Нідерландах.

Джамала із синами перебуває у Туреччині, але виїжджає до Європи, де бере участь у концертах на підтримку України.

MamaRika з немовлям Давидом поїхала до Італії.

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