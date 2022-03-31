«Наразі не час з'ясовувати стосунки»: Анастасія Приходько вперше за три роки почала спілкуватися з матір'ю

Співачка Анастасія Приходько, відома своєю активною громадянською позицією, розповіла, що вперше за три роки почала спілкуватися зі своєю матір'ю. Артистка під час війни разом із трьома дітьми та чоловіком залишається в Україні.

Тут перебувають і її батьки. За словами Анастасії, з мамою вона не спілкувалася вже три роки. У них завжди були складні стосунки, а останнім часом вони зовсім втратили зв'язок. Співачка раніше говорила в інтерв'ю про зраду і про те, що бабуся жодного разу не бачила молодшого онука Луку, та й старшого — Гордія відвідувала лише кілька разів.

Спільне лихо зблизило рідних людей. Анастасія зізналася, що мама першою пішла на контакт.

«Мені за тиждень написала мама, і я їй відповіла. Вирішила, що зараз не час з'ясовувати з нею стосунки. Подумала, якщо їй так легше, якщо вона набралася сміливості за три роки написати, то я думаю, що в такий час, мабуть, треба спілкуватися. Я вирішила так», — розповіла Приходько в інтерв'ю YouTube каналу DOROTYE.

Співачка каже, що зараз вона з дітьми у відносній безпеці, але покидати Україну не збирається.

«Чоловік сказав, що якщо вже буде якийсь повний… Не говоритимемо це, щоб не посилати в повітря. Він сказав, що відправить мене, а сам залишиться. На що я йому відповіла: ти знаєш, коли ми стояли з тобою у храмі, я тобі сказала „і в горі, і в радості, і в багатстві, і в злиднях“. Я буду з тобою поруч. Я не можу поїхати, хоча є така можливість. У нас купа друзів за кордоном, які чекають нас. Мій чоловік теж може поїхати, але ми прийняли з ним рішення залишитися тут. Чоловік каже, що він нікуди не поїде, я теж нікуди не поїду. Я не знаю, що має статися, щоб я залишила чоловіка. Ми — сім'я, яка дала обітницю перед Богом. Я думаю, що Господь нас оберігає» — розповіла Приходько.

Нагадаємо, багато зіркових мам вирішили вивезти дітей за кордон. Слава Камінська, яка помирилася з колишньою колегою за групою «НеАнгели» Вікторією, із сином та донькою зупинилися в Нідерландах.

Джамала із синами перебуває у Туреччині, але виїжджає до Європи, де бере участь у концертах на підтримку України.

MamaRika з немовлям Давидом поїхала до Італії.

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