«Мудачье»: Макаревич різко відповів критикам Пугачової та Земфіри, які виїхали з Росії

Відомий музикант Андрій Макаревич різко висловився на адресу росіян, які критикують артистів, які виїхали з країни, після початку широкомасштабної агресії Росії в Україні, серед яких Алла Пугачова і Максим Галкін, Чулпан Хаматова, Земфіра…

«Бачу тявкання з приводу тих, хто виїхав — Алли, Максима, Чулпан, Земфіри… Це Росія поїхала від вас, мудачтя. Тому що Росія — вони, а не ви» , — написав він у соцмережах .

Нагадаємо, що в країні-агресорі запропонували позбавити державних нагород та почесних знань тих відомих росіян, які пішли наперекір прокремлівській владі, зокрема, Бориса Гребенщекова та Галкіна. Останній, до речі, одним із перших, хто заявив про підтримку України, повідомив, що більше не викладатиме на своїх сторінках у соцмережах кумедний контент, показуючи, як живе його родина, оскільки не бачить «ніякої моральної та душевної можливості це робити».

Також у Росії заборонили виступи російських та українських знаменитостей, які наважилися засудити вбивчу війну. У чорний список потрапили 22 знаменитості, серед яких Світлана Лобода, Валерій Меладзе та Віра Брежнєва.

«Прозріла» та улюблениця путіна актриса Чулпан Хаматова, яку у 2019 році внесли до бази «Миротворця» за порушення державного кордону України (за зйомки в окупованому Криму) і яка завжди підтримувала політику Кремля — вона поїхала до Риги. Такж з країни виїхала й Ксенія Собчак.



Фото Андрія Макаревича із соцмереж

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