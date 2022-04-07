Коли почали бомбити Київ, одразу пішла у військкомат: концертний гример MONATIK розповіла, як вступила до тероборони

Концентний гример Олена Бушинська, яка до початку широкомасштабної російської агресії працювала концертним гримером у команді MONATIK (сам співак Дмитро Монатик зараз займається гуманітарною допомогою), пішла до Сил територіальної оборони.

Як повідомляє «Новий канал», таке рішення вона ухвалила вранці 24 лютого, вже вдень була у військкоматі, а ввечері її направили до частини.

«О шостій ранку мені зателефонувала подруга і сказала, що почалася війна. Не повірила, поки на власні очі не побачила, як бомблять столицю. З вікна було видно, як люди починали їхати з міста. Того дня я мала зустріти маму та сестру з Одеси. Але через жахливі пробки не змогла доїхати до вокзалу. Повернулась додому і вирішила, що поки чекатиму, побігаю. Потім, спостерігаючи за людьми, які біжать у пошуках безпечного місця, зрозуміла, що не хочу бути серед них», — згадувала Бушинська.

Вона зізналася, що коли їй повідомили час виїзду з військкомату, то стало страшно: «Невідомість трохи лякала. Проте була готова, що дадуть зброю, і відразу в окопах захищатиму територію. Мене оточували впевнені та знаючі люди. І я швидко зрозуміла, що я перебуваю у правильному місці».

Службу Альона вважає за свій обов'язок. «Україна — наш дім, і ми маємо його захищати. Робитиму це будь-яким способом», — додала вона.

Нагадаємо, що у київську ТРО раніше записався лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), а фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк вже встиг отримати поранення, потрапивши під мінометний обстріл. Разом із музикантами до Сили ТРО записався і лідер гурту «Антитела» Тарас Тополя.

Фото зі сторінки Олени Бушинської у соцмережах

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