Пара з обкладинки: колишня дружина Дмитра Ступки вперше показала нового коханого

Колишня дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова, яка похвалилася розкішною обручкою з діамантом на безіменному пальці, вперше показала свого нового обранця. Вона опублікувала в Інстаграм фото з коханим. На знімку закохані, обійнявшись, позують на пляжі. Як підпис до світлини Поліна залишила лише серце. Ім'я свого майбутнього чоловіка Логунова поки що не називає.

Передплатники Поліни в коментарях бажають їй щастя та зазначають, що її обранець схожий на актора з турецьких серіалів.

«Неймовірно красиві», «Очі горять від щастя», «Кохання вам», «Поля, щиро за тебе рада. Гарний. Люблю дивитися на красивих сильних щасливих жінок», «Щасливі закохані люди» — пишуть у коментарях під фото.

Нагадаємо, на початку квітня Логунова оголосила про розлучення з Дмитром Ступкою після п'яти років шлюбу. Останнім часом у подружжя були складні стосунки, про що неодноразово говорила Поліна в інтерв'ю. За її словами, з колишнім чоловіком вони зберегли теплі стосунки та разом продовжують виховувати п'ятирічну доньку Богдану.

Також з'явилися чутки про розлучення Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. Співачка заявила, що зараз не час для розлучень.

Фото instagram.com/polinalogunova

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