«Чи мають вони право називати себе українцями, коли їхній народ вбивають?»: Осадча закликала позбавити громадянства артистів-мовчунів

Телеведуча Катерина Осадча, яка запустила свій ресурс з пошуку зниклих під час війни, різко звернулася до українських знаменитостей, які мовчать про російське вторгнення, не помічають кровопролиття на рідній землі.

Ведуча «Світського життя» опублікувала в Інстаграмі емоційне відео, в якому засудила артистів, які мовчки продовжують працювати в країні-агресорі. Осадча каже, що не раз зверталася до цих зірок публічно, в особистому листуванні, сподіваючись розбудити їхню совість. Але все марно. Ситість, власний комфорт для цих зірок важливіший за мир в Україні.

«Є ті українці, які обрали шлях мовчання. Ми до останнього вірили, що не існує таких грошей, не існує такої сили, яка б змусила мовчати українців про війну, про криваві злочини. Люди, не знайшли в собі сили сказати, що країна, у якій вони заробляють гроші, вбиває їхніх батьків, друзів та близьких… Я давно збиралася записати це відео, але весь час очікувала, що хтось із цих людей порушить мовчання та скаже своїй аудиторії правду про кровопролиття на їхній батьківщині, про звірства країни, де вони заробляють, але марно», — каже Осадча.

Вона звернулася безпосередньо до Ані Лорак, Таїсії Повалій, Регини Тодоренко, Олександра Реви, MARUV, Джигана, гурту «Артік і Асті», Анни Сєдокової, Кирила Туриченка, Галини Безрук.

Осадча вважає, що ці артисти не варті українського паспорта. Його треба заслужити.



Раніше Осадча, звернувшись до Регіни Тодоренко, запропонувала їй народжувати в бомбосховищі, як це роблять українки під час війни. Тим часом одеситка Тодоренко розважала російську публіку своїм виступом у «Лужниках».

А Таїсія Повалій виступила у Кремлі в дуеті з путінським пропагандистом Стасом Михайловим.

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