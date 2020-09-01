Четырнадцать звездных пар стали участниками четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками» («1+1»). Первый прямой эфир уже стартовал, и теперь еженедельно паркет будет покидать одна из пар. Победитель и обладатель танцевального кубка будет назван в конце ноября. Продюсеры шоу делают все возможное, чтобы в условиях пандемии тренировки и прямые эфиры проходили с соблюдением всех требований карантина. К сожалению, еще на старте Ольге Фреймут и Дарье Петрожицкой пришлось временно приостановить участие. У звезд и их партнеров обнаружили коронавирус. Тем не менее даже в изоляции Ольга Фреймут и Илья Падзина продолжали тренироваться и удаленно вышли в прямой эфир. Илона Гвоздева — партнерша Дмитрия Танковича — танцевала на восьмом месяце беременности, а Надежда Мейхер вернулась на паркет спустя 14 лет! Первый эпизод «Танців з зірками» стал одним из самых напряженных. Волнения не скрывали и судьи проекта Григорий Чапкис, Екатерина Кухар и Влад Яма. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный танцор и хореограф Влад Яма рассказал о своих опасениях, любимчиках и «самом слабом звене» четвертого сезона.

— Влад, у вас были сомнения по поводу того, состоится ли сезон вообще?

— Признаться, нет. Скорее, я волнуюсь по поводу того, что будет дальше. Понятно, что эпидемия никуда не денется, но реакцию властей и карантинные меры предсказать достаточно сложно.

— Сейчас зрительный зал «Танців» выглядит непривычно пустым.

— Если говорить о видеоряде, сцене проекта, то все стало намного красочнее и наряднее. Признаюсь, чтобы все рассмотреть, мне даже не хватило первого прямого эфира. Но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: сцена стала намного ярче. А вот зрителей меньше. Их рассадили согласно карантинным нормам, и пока я к этому не привык. Знаете, есть ощущение какой-то пустоты в зале и меня это немного смущает. Но, думаю, уже ко второму эфиру все войдет в прежнюю колею.

— У судей на площадке есть какие-то ограничения?

— Все придерживаются общепринятых норм и правил. У нас у всех отдельные комнаты. По павильону мы ходим только в масках, везде есть антисептики, все понимают степень опасности. К сожалению, коронавирус не обошел стороной две пары этого сезона — Ольгу Фреймут с Ильей Падзиной и Дарью Петрожицкую с Игорем Голуненко.

— Даша выходила онлайн в прямой эфир — она уже себя лучше чувствует, а Ольга Фреймут и Илья Падзина даже дистанционно станцевали.

— И мы достаточно высоко оценили их выступление. Я считаю, что это смелый поступок Оли. По правилам проекта она имеет полное право не выступать в случае болезни в одном эфире. Тем более в первом, где никого не выгоняют. Но вот было ли их паре легче танцевать удаленно, вопрос спорный. Учитывая, что они себя не очень хорошо чувствуют, наверное, сложнее. Разве что не было волнения перед зрителями и жюри.

— Надо признать, на первом эфире вы были не слишком щедры на высокие оценки.

— Ну почему же?! У меня были «пятерки», «семерки» и даже одна «восьмерка». Она досталась паре Санты Димопулос и Максима Леонова. Мне кажется, всегда следует стремиться к лучшему. Надо понимать, что у нас бег на длинную дистанцию, и абсолютно правильно, когда оценки вырастают планомерно. Поэтому для первого эфира «шестерка» — это нормально. А «восьмерка» — просто отлично. Кстати, в американских сезонах «Танцев» в порядке вещей, когда пары получают по четыре балла и очень этому рады. Ведь есть еще «три», «два» и «один».

— Чем же вас поразила Санта?

— Она действительно классно танцевала. У меня во время первого эфира было три таких открытия — Санта, Надя Мейхер и Тарас Цымбалюк. Признаюсь, я думал, что Юлия Санина покажет себя лучше. Впрочем, это лишь первый эфир. Знаю, что Юля очень много тренируется, как и Сережа Мельник и Олег Винник. Такие пары будут обязательно добавлять мастерства от эфира к эфиру.

— А ведь вы говорили о том, что Олегу Виннику достаточно будет просто выйти на паркет…

— Да, но сам Олег против того, чтобы «выезжать» исключительно на популярности. Он как раз хочет танцевать и добиться чего-то нового для себя.

Олег Винник с Аленой Шоптенко танцевали танго

— Одной из самых ярких пар первого эфира стали телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, которая через месяц должна уже рожать.

— Это действительно смелый поступок Илоны, но, на мой взгляд, сумасшедший. Я очень хорошо помню, как себя чувствовал, когда моя жена была на восьмом месяце беременности. Мне кажется, тогда даже я не смог бы выйти и станцевать. То, что делает Илона, невероятно. Но при этом меня поражает и Дима Танкович, которого знаю уже много лет. Мы работали вместе на проектах «Танцюють всі!», «Україна має талант». Помню, Дима всегда говорил, что он и танцы — понятия совершенно не сочетаемые. И вот пожалуйста!

— Всегда в сезоне есть «самое слабое звено». Кто станет им на этот раз?

— Думаю, на эту роль сейчас претендуют сразу три пары. Хотя при этом они все настолько душевные и милые, что, боюсь, язык не повернется общаться с ними в резком тоне. Правда, и танцуют они, наверное, получше Димы Комарова и Леси Никитюк. И тем не менее сейчас мне кажутся немного слабее остальных Дима Танкович, Alyona Alyona и Сергей Танчинец. У них пока не выходит делать все так филигранно, как у других пар. Но и критиковать их почему-то особо не хочется. На самом деле, средний уровень участников достаточно высокий. Даже футболист Сережа Мельник настолько четко, как для спортсмена, выполняет танцевальные фигуры, что я очень удивлен. Впрочем, это показатели упорного труда и сильного характера.

Alyona Alyona и Юрий Гурич

— Надежда Мейхер вернулась на проект спустя 14 лет.

— Мы ведь тогда танцевали с ней в одном сезоне! Владимир Зеленский и Алена Шоптенко стали победителями, мы с Наташей Могилевской заняли второе место. Знаю, что Надя еще в детстве занималась народными танцами, увлекалась балетом. У нее прекрасное чувство ритма, пластика. То, что у нее не получилось 14 лет назад, может произойти сейчас.

— Известно, что вы с Натальей Могилевской вновь встретитесь в одном телепроекте.

- Это новое шоу «Маскарад», в котором мы с Наташей будем соперниками. Работа над проектом уже стартовала. Участники разделены на две команды под предводительством Димы Монатика и Потапа. Перед нами предстают звезды в очень стильных маскарадных костюмах и при этом поют и показывают другие таланты. Наша задача — узнать, кто скрывается под масками. Признаюсь, это оказалось достаточно сложно, порой практически невозможно. В общем, когда меня пригласили в наш «Маскарад», я с удовольствием согласился, желая испытать все на себе.

— Карантин, получается, не нарушил ваши творческие планы.

— По крайней мере, по сравнению с тем, что было весной, сейчас у меня настоящий рабочий взрыв. Надеюсь, все и дальше пойдет, как задумано. Честно говоря, переживаю за участников «Танців з зірками». На первом эфире я увидел 28 пар горящих глаз — не считая судей, ведущих и огромную команду, которая делает шоу. Все болеют этим проектом, так хочется, чтобы зрители испытали положительные эмоции.

— Вы успели отдохнуть этим летом?

— Наша семья дважды была в Одессе и съездила в Карпаты. Кстати, до этого никогда не были в Карпатах летом — только зимой. Помню, как мы доехали до нужной точки, вышли из машины, вдохнули и были просто в шоке от чистоты воздуха и безграничных просторов. Приветливые люди, вкусная еда. Мы много гуляли, ездили на велосипедах. В общем, этим летом получился такой украинский отдых — для нас довольно необычно. Но мы остались довольны и часто удивлялись тому, насколько круто может быть и у нас в стране. По крайней мере, наш сын Леон просто счастлив.

— Лететь на море вы так и не рискнули?

— В конце июля многие поехали в Турцию или Египет. Помню, тогда мы сели с супругой и подумали, что в нынешнее время все может так быстро поменяться, что я могу застрять где-то и не попасть в график. А подобное для меня недопустимо, это было бы с моей стороны непрофессионально.

Все видео выступлений звездных пар и другие подробности первого эфира «Танців з зірками» — в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»

360

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter