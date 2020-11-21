"Состояние адское": звезда "Крепостной" рассказала, как переносит коронавирус

Известная актриса Наталка Денисенко сообщила, что уже вторую неделю ее семья борется с COVID-19. Об этом она написала в Instagram.

«Смотрю как наши коллеги пишут о легком течении болезни, выздоровлении, но, к сожалению, это не наша история. Сказать что мы в адском состоянии, это ничего не сказать… На 4тый день у нас у всех (у меня, @andreyfedinchik и у моей мамы) диагностировали двухстороннюю пневмонию. Мы делали максимум что бы не случилось воспаления, но этот вирус сильнее и хитрее. Первые дни болезни я ещё публиковала посты которые готовила для вас, но потом состояние от вируса оказалось сильнее. Пока описывать подробно это всё нет ни сил ни желания», — написала она.

Денисенко поведала, что они заразились, скорей всего, от своих родственников.

«Заразились мы, скорее всего, от родственников в Чернигове, когда забирали Андрюшку от бабушки, и, Слава Богу, не успели никого заразить из тех людей, с кем контактировали на следующий день. Даже удивились от позитивного теста, потому что, по ощущениям, это была просто лёгкая простуда, и мы сразу же сдали повторный анализ, но он тоже подтвердился. Хоть мы и сразу начали лечение, этот вирус все же нас не пощадил (Бывают дни когда сложно даже просто ходить. Просто не могу передать это чувство бессилия. Пусть никто из тех, кто сейчас это читает, никогда не почувствует, какая это коварная и тяжелая болезнь…» — написала она.

По словам актрисы, лучше всех себя чувствует ее сын Андрей, а сложнее всего болезнь протекает у ее мамы, которой 62 года.

Отметим, что заболевший муж актрисы Андрей Фединчик также является известным актером.

Как писали «ФАКТЫ», коронавирусная болезнь поразила многих деятелей культуры и шоу-бизнеса. Так, COVID-19 переболели известная актриса Ирина Федишин, которую болезнь заставила продать квартиру в Болгарии, а также четвертая жена известного юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко.

Опасный вирус подхватили члены семьи героя 7-го сезона шоу «Холостяк» Дмитрия Черкасова. А известная российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова слегла в больницу в тяжелом состоянии. У нее подозревают коронавирусную инфекцию, легкие поражены на 30%. Врачи настояли, чтобы Ксенофонтова дышала через кислородную маску.

Также на днях коронавирус подтвердили у Сергея (Колоса) Мартынюка, вокалиста известной рок-группы «Фиолет».

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