«Чоловік вдома сидить»: Джеджула після розриву з Леус розсипався у компліментах шикарній білявці

Телеведучий Андрій Джеджула, від якого зі скандалом пішла дружина, модель Юлія Леус, засипав компліментами свою колегу — актрису і телеведучу Лілію Ребрик, з якою вони разом беруть участь у зйомках.

У сторіз в Instagram він виклав відео, на якому показана Лілія Ребрик у білому костюмі і з шикарним кольє, яка сидить поруч з Джеджулою. Шоумен, захоплюючись телеведучою, назвав її «мамою-героїнею» та «просто красунею». «Чоловік вдома зараз сидить і дивиться», — додав Андрій.

Нагадаємо, що нещодавно Джеджула написав заяву у поліцію про зникнення дружини та дитини. Це сталося після того, як Леус з донькою переїхала у окрему квартиру.

Після того, як пара обмінялася публічними звинуваченнями, шоумен написав «п'ять листів претензій до Леус», звинувативши Юлію у домашньому насильстві.

У свою чергу модель назвала чоловіка «45-річним неадекватом». А нещодавно вона вперше показала обличчя їхньої з Андрієм доньки Аделіни, заявивши, що пережила дуже важкий рік, і назвавши дівчинку «кращою винагородою».

Фото Андрія Джеджули із соціальних мереж.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter