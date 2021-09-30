Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач повернуться в «Танці з зірками»

Хореограф Ілона Гвоздьова та комік Юрій Ткач, які виступали в парі в третьому сезоні «Танців із зірками», повернуться в шоу в п'ятому ефірі. Ілона займе крісло судді, а Юрій стане ведучим балкону.

Новий випуск буде присвячений темі кіно і здивує несподіваними перевтіленнями. Так, прима-балерина і найсуворіша суддя проекту Катерина Кухар з'явиться в образі Круелли, україно-американський танцівник і суддя Макс Чмерковський перетвориться на вампіра, а образ Влада Ями поки тримають у секреті.

Пара Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова, яка в минулому ефірі вразила своєю відвертістю, приміряє яскравий образ Проні Прокопівни та Свирида Голохвастова з фільму «За двома зайцями». Артист Олег Фагот Михайлюта, який опинився в минулому ефірі на межі вильоту, втілить один з образів легендарного українського кіно «Тіні забутих предків».

Актор Артур Логай разом з партнеркою Анною Кареліною втілять на паркеті історію кохання з серіалу «Моя улюблена Страшко». Співачка Джамала, яка минулої неділі пообіцяла, що покине шоу, якщо не навчиться танцювати до 7 ефіру, спробує підкорити глядачів і суддів танцем у зворушливому образі з італійського фільму «Запах жінки».

А ось олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продовжить відкривати в собі не тільки танцювальні, а й акторські здібності, втіливши разом з Дмитром Дікусаром вічну історію кохання з фільму «Титанік».

Олімпійський призер Стас Горуна танцюватиме джайв в образі одного з героїв культового українського кіно «Скажене весілля». А епатажний MELOVIN вирішив позмагатися з суддею шоу Катериною Кухар і теж з'явиться в образі Круелли.

Нагадаємо, після четвертого ефіру шоу покинув актор Олексій Суровцев. А Євгенія Власова хотіла піти з «Танців із зірками» через сварку з партнером.

Хореограф Ілона Гвоздьова оцінила танець Власової та зазначила, що артистка вийшла на паркет в сукні з минулого сезону.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова здобула перемогу в «Танцях із зірками» в парі з Ігорем Ласточкіним.

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