Михайло Поплавський послав усіх у баню!

Ректор Університету культури Михайло Поплавський, який задає тренди у ТікТок, здивував епатажною ультрасучасною роботою. Він подарував нове життя своєму запальному, сповненому позитивної енергетики, хіту «А ми з кумою ходим в баньку», представивши його четверту екранізацію.

Це вибуховий експеримент із сучасним аранжуванням та несподіваним провокаційним відео у форматі TікToк, знятий з використанням сучасних світових технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems та 3D-графіки.

«Передусім я хотів, щоб кожен, хто подивиться цей кліп, усміхнувся, зарядився позитивною енергією та забув про всі проблеми. Так ми прокачуємо по емоціях. Весела пісня, гумор, оптимізм у всі часи допомагали українцям жити, дивитися на життя під іншим кутом та бачити у ньому хороше. Ми повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися та робити це якнайчастіше. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі! А банька з кумою — це завжди позитив. Тож ходіть у баню і будьте здорові!» — сказав Михайло Поплавський.

Режисеркою епатажного відеокліпу виступила відома кліпмейкерка Олена Вінярська. Вона втілила сміливі ідеї Поплавського на екрані, наповнивши кліп еротичною естетикою. За словами режисерки, вона надихнулась кінострічкою «Парубоцька вечірка у Вегасі». Новий кліп представлений в еклектичному стилі, у ньому поєднуються попарт з елементами хіп-хопу та фристайлу. Використані також трендові аксесуари, зокрема, величезний вентилятор з «дівчат-лобстерів». У роботі Олена вперше застосувала незвичайний монтаж — картинка змінюється через дві секунди. Так що кожна сцена — це окремий ролик для ТікТок.

«Кліп складається з коротких трендових тіктоківських відео. Під час зйомок ми використовували бандани, перуки, аксесуари та луки із крайніх колекцій модних світових брендів. За тікток-трендами на костюмі Михайла Поплавського прописали слова пісні. У кліпі і дрова рубали, і пиво з раками пили, і танцювали, і караоке співали. Все за найкращими банними традиціями!» — розповіла Олена Вінярська.

Роль спокусливої куми дісталася красуні Наталії Миронюк. Вона зобразила збірний образ ідеальної жінки за відгуками чоловіків в інтернеті та соцмережах. Це блакитноока блондинка, з вузькою талією, довгими ногами та пишним бюстом. Ефектна і пристрасна кума «не пиляє» чоловіка, а підносить йому пиво з раками та дозволяє бувати у товаристві інших жінок.

Поруч із такою кумою роздухарився і сам Михайло Поплавський. У кліпі він один за одним змінює яскраві образи — від стриманих стильних костюмів, з елегантними хустинками на шиї, до тренду останніх сезонів — оверсайз. Особливо вразив фінальний костюм — неоново-помаранчевий у поєднанні з такого ж кольору модними кросівками та епатажними окулярами від Kenzo. У кліпі також можна побачити новинки від культових модних брендів. Тканини замовлялися за кордоном, а всі костюми з нуля були відшиті всього за два тижні.

Співучий ректор каже, що у таких яскравих костюмах почувається органічно, оскільки терпіти не може нудьги та темних кольорів. Він вважає, що світлий і яскравий одяг підіймає настрій. Михайло Поплавський переконаний, що нова відеоробота надихає, заряджає позитивом та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє.

З Поплавським абсолютно згодні ті, хто першим переглянув прем'єру. Народний артист Павло Зібров назвав його людиною-святом, яка вміє створити атмосферу щастя та зробити щасливими всіх довкола.

«Дуже яскрава вийшла робота, з барвистими костюмами, просто ідеальна картинка. І Михайло Михайлович — дуже модний, юний, людина-свято з неймовірною енергетикою!» — зазначив Зібров.

Студентка КНУКіМ, актриса, співачка та блогер Анна Трінчер після перегляду заявила, що Михайло Михайлович своєю бурхливою діяльністю та яскравими роботами задає тренди і не дозволяє розслаблятися не лише ТікТокерам, а й артистам, стимулюючи всіх більше працювати та розвиватися.

З прем'єрою Поплавського також привітали Наталія Бучинська, Аліна Гросу, Wellboy та інші.

Нагадаємо, креативні кліпи, створені Оленою Вінярською на пісні Михайла Поплавського, користуються великою популярністю у YouTube та збирають мільйонні перегляди.

«Український борщ» (прем'єра кліпу XR у червні 2021 року) у YouTube набрав понад 14 мільйонів переглядів.

Концертний кліп «Українські вареники» (прем'єра кліпу XR у травні 2021-го) — 11 554 276 переглядів; «Сало» (прем'єра кліпу XR у квітні 2021-го) — 7 576 121 перегляд; «Сину мій» (прем'єра кліпу XR у липні 2021-го) — 2 194 359 переглядів; «Батьку» (прем'єра кліпу XR у серпні 2021-го) — 2 063 345 переглядів.

Перегляди в ТікТок, де Поплавський має понад 600 тисяч підписників, теж не відстають.

До речі, співучий ректор уже працює над новим відео на пісню «Щастя є!».

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