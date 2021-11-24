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«Нічого надприродного»: 43-річна Євгенія Власова розкрила секрет краси

11:04 24 листопада 2021
Євгенія Власова

Співачка Євгенія Власова, яка брала участь у «Танцях із зірками», розкрила секрет своєї краси та стрункості. За словами зірки, вона отримує багато компліментів щодо зовнішності. Артистка запевняє, що не робить нічого особливого, не проводить дні в салонах краси, а просто приймає свій вік і сприймає себе такою, якою є.

Крім того, Євгенія стежить за харчуванням та робить зарядку. Вона ретельно вибирає продукти і не вживає «важкого» м'яса.

«Я дуже заморочуюсь, читаючи етикетки. Я знаю всі найкращі місця, де я можу купити чисту та здорову їжу. Я не їм важкого м'яса, як свинина та яловичина. У моєму раціоні багато овочів та зелені. Ніколи не пробувала курити. Алкоголю, тим більше, немає у моєму повсякденному житті», — поділилася Євгенія в Інстаграм.

Також вона стежить за своїм тілом, щодня обов'язково починає із зарядки, розтяжки та склянки чистої води. Потім Євгенія займається енергетичними практиками. Як і багатьом, іноді їй буває ліньки. Але співачка навчилася боротися із цим.

«Не завжди хочеться це робити! Від втоми фізичної та психологічної часом. Але, коли розумієш, що кожен день життя — це дар і цінність і не тільки моя, а кожного з нас, то якось збираєш себе і вперед (іноді потрібно докласти зусиль)», — розповіла Євгенія.

За її словами, вона не збирається боротися зі зморшками, робити уколи краси та інші маніпуляції з обличчям. Вона користується простими косметичними засобами, але ретельно вибирає склад.

«Я не прагну розгладити зморшки і не збираюся панікувати через цю тему. Так, я впевнена в тому, що старість — це останнє випробування і кожен дідок і старенька, для мене герої. Я бачу в них молодих людей, закутих у старе тіло, і це викликає смуток. Але є стільки чудових прикладів, як дорослішати гідно! І я уважно спостерігаю за цими дівчатками та захоплююсь!», — поділилася Власова.

Нагадаємо, на паркет вона виходила у парі з Максом Леоновим. Їм довелося пройти нелегкі випробування. Євгенія зізналася, що в останньому ефірі вона вже танцювала з коронавірусом.

Після вильоту з шоу Власова зітхнула з полегшенням. Каже, дуже втомилася і рада була повернутись до звичного життя.

Також Євгенія розповіла про гонорар, який отримала за участь у шоу .

Фото Instagram.com/eygeniavlasova

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